Интернет-магазин Sulpak – компьютерная техника, смартфоны, электроника по самым низким ценам

Онлайн-покупки – любимый вид шопинга пользователей. Чтобы купить нужную вещь, не придется тратить время и покидать уютную домашнюю обстановку. Огромный ассортимент товаров предлагает жителям Казахстана интернет-магазин электроники и бытовой техники Sulpak. На официальном сайте компании и в розничной сети в наличии имеется более 25 000 моделей смартфонов, ноутбуков, бытовой техники, электроники от ведущих мировых брендов.

Немного о компании

Торговый дом Sulpak ведет свою историю уже 25 лет. За это время небольшая фирма со штатом из 15 человек превратилась в крупнейшую сеть из 134 магазинов в 40 городах Казахстана. В компании работает свыше 6000 сотрудников, ежегодный объем продаж превышает 15 млн покупок.

В каталоге компании можно выбрать популярные новинки электробытовой техники и электроники. Собственная сервисная служба HiTechnic обучает клиентов, как правильно пользоваться цифровыми и электронными устройствами, помогает в настройке, установке ПО и монтаже.

Товарный ассортимент

Интернет-магазин Sulpak предлагает покупателем обширный и разнообразный ассортимент продукции. Выбирать товары в каталоге на сайте очень удобно. Вся техника и электроника разделена по категориям для быстрого поиска, есть отзывы от клиентов. Каждый покупатель в онлайн-режиме может выгодно приобрести:

- системы кондиционирования и увлажнители воздуха;

- бойлеры и обогреватели;

- ноутбуки, планшеты, компьютеры, мобильные телефоны;

- игровые приставки, умные часы;

- товары для животных – игрушки, корма, клетки;

- посуду и бытовую технику для приготовления еды;

- все для спорта, отдыха и развлечений;

- мебель для дома, офиса и не только.

В самый крупный магазин электротехники в Казахстане каждый день приходят сотни клиентов и еще больше покупателей заказывают товары на сайте, ведь это очень удобно. В компании действует выгодная система бонусных поощрений – купить бытовой прибор и электронную технику можно по акции с привлекательной скидкой.

Преимущества сотрудничества

Чтобы обеспечить покупателям доступ к продукции известных мировых брендов и марок, магазин Sulpak работает в офлайн- и онлайн-формате. Можно оформить покупку через интернет или лично посетить ближайший розничный магазин торговой сети.

Быть клиентом Сулпак удобно и выгодно:

- сертифицированный качественный товар;

- программы лояльности, акции, бонусы;

- распродажа продукции с выгодной скидкой;

- постоянное пополнение ассортимента новинками;

- возможность купить товар в рассрочку и в кредит;

- оперативная доставка по Алматы и всему Казахстану;

- самый привлекательный прайс цен на электронику.

Интернет-магазин бытовой техники Сулпак признан лидером в области продажи продукции мировых трендов покупательского спроса. Компания является единственным на территории страны участником европейского закупочного кооператива Euronics и реализует продукцию, соответствующую установленным стандартам и сертификатам качества.

Адреса и контакты

Связаться с представителем Sulpak можно по e-mail или при помощи кнопки обратной связи на сайте. Адрес главного офиса находится в Алматы, телефон – 3210. Контакты магазинов розничной сети доступны на официальном сайте. Время работы – с 10:00 до 22:00 без выходных.

Если нет возможности лично посетить торговый дом, можно заказать технику онлайн – интернет-магазин Sulpak работает в дистанционном режиме. На сайте представлен полный ассортимент товаров, есть меню полезной информации для покупателей, а консультанты готовы ответить на все интересующие вопросы о стоимости, доставке, кредитовании, обмене и возврате, бонусах.