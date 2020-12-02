Владимир Путин: Тобольск превратился в мировой центр нефтегазовой химии

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Президент РФ Владимир Путин 1 декабря с рабочим визитом посетил Тобольск. В ходе поездки глава государства побывал на "ЗапСибНефтехиме", провел совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли и обсудил вопросы развития региона с губернатором Тюменской области Александром Моором.

"Тобольск за последние годы без всякого преувеличения превратился в мировой центр нефтегазовой химии. За семь лет построено два крупных предприятия, которые, безусловно, выводят этот регион да и нашу страну в число лидеров", - сказал президент, предваряя совещание по развитию нефтехимической отрасли.

Глава государства отметил, что новый комплекс будет играть существенную роль в замещении импорта полиэтиленов и полипропиленов, позволит повысить глубину переработки сырья, более рачительно использовать ресурсы, прежде всего попутный нефтяной газ. Важно и то, что деятельность завода полностью отвечает российским и международным природоохранным нормам. На предприятии налажен экологичный способ производства, здесь действует замкнутая система водоснабжения – без образования сточных вод.

Расширение мощностей нефтехимических предприятий и поддержка российских производителей, работающих в этой отрасли, входят в число ключевых задач промышленной политики, напомнил президент. "У российской нефтехимии огромный потенциал роста. Наши производители способны не только обеспечить внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке. Для этого у нас есть все возможности: квалифицированные кадры, передовые технологии, мощная сырьевая база, и эти конкурентные преимущества, безусловно, нужно использовать по максимуму", - сказал Путин.

Президент призвал участниковсовещания активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию внутри страны, за рубежом, наращивать эффективность и объемы производства.

ПОдробнее о совещании - на сайте Администрации Президента РФ.