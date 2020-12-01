Газпром в семь раз увеличил инвестиции в газификацию Тюменской области

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Тюменской области Александр Моор подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на пятилетний период – 2021–2025 годы. Согласно плану, инвестиции "Газпрома" в развитие газоснабжения и газификации региона составят 6,534 млрд рублей – это в 7,3 раза выше, чем в 2016–2020 годах, сообщает управление информации компании.

В ближайшие годы компания построит межпоселковые газопроводы, газопроводы-отводы и газораспределительные станции (ГРС) "Ишим" и "Демьянка", проведет техническое перевооружение и реконструкцию еще трех ГРС – "Абрамовская", "Тобольск", "Ярковская". Таким образом, в частности, будут созданы условия для подключения перспективных потребителей в шести районах – Ишимском, Казанском, Тобольском, Тюменском, Уватском и Ярковском. Среди них – резиденты развивающегося индустриального парка "Богандинский".

Правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 2,4 тыс. домовладений, 12 котельных и предприятий.

24 ноября на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО "Газпром межрегионгаз" Алексей Бугаенко сообщил, что "преобладающая часть проектов имеет социально-ориентированную направленность и отрицательный экономический эффект для группы компаний".

Как следует из доклада Бугаенко, за 2021-2022 годы на территории Тюменской области компания планирует построить около 10 км газопровода-отвода и газораспределительную станцию "Ишим". От нее проложить 65 км до деревни Воронина Ишимского района и построить 85 км газопровода в Казанском районе. Всего в программе развития до 2025 года предусмотрено строительство двух газопроводов-отводов и ГРС (10 км), трех межпоселковых (161 км) и внутрипоселковых (около 126 км) газопроводов, техническое перевооружение двух и реконструкция одной газораспределительной станции. Это позволит газифицировать около 2 400 домовладений в 10 населенных пунктах, 12 котельных и промышленных предприятий.

Татьяна Тихонова