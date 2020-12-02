Сбербанк профинансировал покупку 46 машин скорой помощи для Тюменской области

Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало приобретение машин скорой помощи для медучреждений Тюменской области. Кредитная линия в размере 157 млн рублей была открыта компании "Автоград ГАЗ", которая получила госзаказ на приобретение новой техники, сообщает пресс-служба банка.
Станции скорой помощи Тюмени получили 13 машин. Остальные 33 машины поступили в медучреждения региона - в Тобольск, Ишим, Ялуторовск и некоторые села. Автомобили оснащены современным медицинским оборудованием, позволяющим оказывать экстренную помощь и наблюдать за состоянием больных в пути.
Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Мы понимаем необходимость приобретения дополнительных автомобилей скорой помощи для нужд медицинских учреждений региона. В такое непростое время важно обладать всеми необходимыми ресурсами для спасения жизней. Уверен, что расширение автопарка будет способствовать оказанию качественной медицинской помощи большему числу пациентов с COVID-19.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru