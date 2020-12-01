Тюменцы стали в 3,5 раза чаще звонить с бесплатных таксофонов

В 2020 году Ростелеком продолжает фиксировать увеличение количества и общей продолжительности звонков с таксофонов, на что, видимо, повлияла пандемия COVID-19 и, соответственно, рост обеспокоенности здоровьем родных и близких, как в родном регионе, так и за его пределами. Чем стремительнее распространялась эпидемия коронавируса, тем больше было звонков в экстренные оперативные службы. По сравнению с февралем 2020 года (до официального объявления пандемии в России) на пике продолжительность звонков в экстренные оперативные службы выросла в 2,1 раза.

В Тюменской области работает 1324 универсальных таксофона. За январь-октябрь 2020 года общий трафик местных, внутризоновых и междугородных телефонных соединений с таксофонов универсальной услуги в регионе вырос в 3,5 раза. Более чем в 10 раз увеличилась продолжительность звонков с таксофонов на мобильные телефоны домашнего региона и междугородные номера, сообщает пресс-служба Ростелекома.