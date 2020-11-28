Второй Тюменский Экспортный Форум пройдет онлайн

Второй Тюменский Экспортный Форум состоится 2 декабря в онлайн-формате в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Модератором традиционно выступит ведущая федерального телеканала "Россия 24" Эвелина Закамская.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, регистрация участников уже стартовала на официальном сайте проекта: http://exportforum.ru/.

В мероприятии планируется участие генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, представителей федеральных и региональных органов власти, экспортеров, а также руководителей международных компаний и органов власти зарубежных стран. Панельные сессии форума будут посвящены темам: "Экспорт АПК", "Экспорт в промышленности", "Экспорт услуг".

Кроме того, на платформе ZOOM пройдет образовательный мастер-класс "Секреты эффективного участия в выставках" и консультационная онлайн-площадка для экспортеров.

Отметим, в 2020 году, несмотря на ограничительные меры, при содействии Центра экспорта заключено более 50 контрактов, объем поддержанного экспорта за 9 месяцев превысил 15 млн. долл. США (15,8) и продолжает расти.

Число предприятий-экспортеров также выросло в сравнении с аналогичным периодом 2019 года — со 176 до 181. Экспорт субъектов малого и среднего бизнеса Тюменской области составил 21,8 млн. долл. США (за 9 мес. 2019 - 21,2 млн. долл. США).

По данным таможенной статистики, в этом году тюменская продукция поставляется почти в 100 стран мира. Основные экспортные поставки осуществлялись в Нидерланды, Польшу, Финляндию, Казахстан, Германию. Наибольшие объемы импортных товаров в регион поставлялись из Китая, Германии, Италии.