Бюджет Тюмени на 2021 год остается социально ориентированным

Бюджет Тюмени на 2021 год, а также на плановый период 2022-2023 годов, приняли депутаты на двадцатом заседании городской думы 26 ноября. Объем доходов в 2021 году составит 32,5 млрд рублей, расходы утверждены на уровне 33,6 млрд. Дефицит составит немногим более одного миллиарда рублей , покрыть его планируется остатками средств, которые сформируются к началу года.

"Нам удалось сохранить стабильность и сбалансированность городского бюджета, даже несмотря на непростую экономическую ситуацию, вызванную последствиями пандемии", - сообщил директор городского департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук. По его словам, основные параметры главного финансового документа областного центра сохранились на уровне утвержденного бюджета 2020 года.

Более половины средств городского бюджета в 2021 году направят на развитие социальной сферы. 15 млрд рублей заложено на развитие образования, более 870 млн – на культурную сферу, более 800 млн – на развитие физкультуры и спорта в областной столице.

Девять миллиардов рублей планируется потратить на развитие дорожно-транспортной сети города, более 980 - на благоустройство, а также более трех миллиардов - на сферу жилищно-коммунального хозяйства Тюмени.

"Цифры бюджетов 2021 и 2022 года сопоставимы, однако в 2023 доходы падают практически на три миллиарда рублей. Почему так происходит?" - поинтересовался депутат Александр Захаров.

"Это традиционный вопрос, - заметил Андрей Пилипчук. – И возникает он каждый раз при обсуждении проекта бюджета. Это связано с тем, что поддержка, поступающая в форме субсидий из бюджета Тюменской области, направляется на расходы, носящие капитальный характер. Поскольку бюджет 2020 года в этих расходах достаточно сжат, планируются только переходящие и завершаемые объекты, то на следующие годы расходов капитального характера нет, соответственно, меньше объем субсидий".

Большинством голосов депутаты городской думы проголосовали за проект бюджета Тюмени.

"Пять миллиардов рублей будут направлены на строительство городских объектов, - подвел итог председатель гордумы Евгений Заболотный. – Будет строиться, в том числе, новая дорожная развязка, три большие школы и семь детских садов и поликлинику получит областной центр. Планы очень большие, и говорить о том, что Тюмень не развивается, а жизнь в городе застыла - нельзя".