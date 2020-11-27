Cбербанк проведет в Тюмени форум для предпринимателей "Сбер Бизнес | Live"

3 декабря в Тюмени состоится форум для предпринимателей "Сбер Бизнес | Live" "Перезагрузка бизнеса".

На мероприятии, которое пройдет в онлайн-формате, признанные эксперты из разных областей (маркетинг, финансы, психология) будут помогать бизнесу стать эффективнее и вырасти.

Хедлайнеры "Сбер Бизнес | Live" - Игорь Манн, известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии, и Максим Батырев, российский менеджер, обладатель премий "Коммерческий директор года", "Менеджер года", "Бизнес-автор года" и "Бизнес-спикер года", автор бестселлера "45 татуировок менеджера".

Также на форуме выступят:

Михаил Смолянов, предприниматель, основатель сервиса финансового учета "Финолог";

Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта;

Тимур Соколов, основатель и владелец компании The Team.

В прямом эфире будет проведена диагностика бизнеса двух тюменских предпринимателей. Героев для этих бизнес-разборов эксперты отобрали заранее, провели предварительный аудит их компаний и зафиксировали проблемные зоны. На форуме спикеры поделятся с участниками инструментами, которые можно моментально внедрить в работу для скорейшего преодоления трудностей.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Предпринимательский потенциал Тюменской области всегда оценивался как высокий. Даже в кризис бизнес здесь продолжает активно развиваться. Уверен, форум "Сбер Бизнес | Live" через кейсы, которые будут рассмотрены, через решения, предложенные известными федеральными экспертами, поспособствует дальнейшему развитию местного предпринимательства и поможет тюменским бизнесменам вывести свои компании на новый уровень.

Регистрация на бизнес-форум "Сбер Бизнес | Live" здесь.