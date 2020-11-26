Депутаты городской думы приняли откорректированный годовой бюджет Тюмени

Фото из архива, duma.tyumen-city.ru

Скорректированный бюджет Тюмени на 2020 год приняли депутаты на двадцатом заседании Тюменской городской думы 26 ноября. Более 32 млрд 035 млн рублей составят прогнозируемые доходы и расходы казны областного центра. Предложение сократить некоторые параметры главного финансового документа на 1 млрд 35 млн рублей рассмотрела постоянная комиссия по экономическому развитию и бюджету 18 ноября.

Сокращение расходов по некоторым параметрам главного финансового документа Тюмени города вызвало у народных избранников вопросы. Так, депутат Евгений Бакро поинтересовался, как оценивается эксплуатационный запас некоторых социальных объектов, ремонт которых перенесен на следующий год.

Заместитель главы администрации города Вера Соловьева заверила депутатов, что все объекты текущего ремонта были успешно завершены и все планы реализованы. "Во всем, что касается ремонтов 2020 года, мы идем в графике, за исключением самого крупного объекта, детского сада, где произошло изменение проекта, задержка составляет около двух месяцев. Два детских сада, по улицам Моторостроителей и Пржевальского, до конца года будут введены в эксплуатацию", - добавила она.

"Бюджет корректируется, это веяние времени и это понятно, - заметил депутат Алексей Чирков. - Но тревогу вызывает отказ от некоторых объектов, так, некоторые велодорожки мы переносим на 2021 год, от некоторых предложено отказаться. Хотелось бы узнать, почему, ведь их рассматривали и утверждали как единую сеть".

Глава Тюмени Руслан Кухарук поблагодарил народных избранников за неравнодушное отношение и напомнил, что вносить корректировки в главный финансовый документ города позволяет бюджетный кодекс. Также он отметил, что в 2020 году был принят комплекс мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса. "Это не могло не сказаться на бюджете, - отметил он. – Главное, что сохранены благоустройство, ремонтные работы, другие важные обязательства".

Большинством голосов депутаты городской думы одобрили скорректированный проект бюджета Тюмени.

"Принимая решение поддержать предпринимателей в условиях пандемии, депутаты понимали, что придется от чего-то отказаться, - подвел итог заседания председатель гордумы Евгений Заболотный. – Безусловно, это привело к корректировке некоторых направлений, но профильные специалисты заверили сегодня депутатов в том, что мы создали необходимый запас прочности. Поэтому и было принято такое взвешенное решение".