Бюджет Тюменской области на 2021 год сохранит социальную направленность

В областном бюджете на 2021 и плановые 2022-23 года запланировано 89 млрд рублей направить на меры соцподдержки. Также учтены средства на реализацию 29 госпрограмм Тюменской области. Обсуждение главного финансового документа региона сегодня проходи в облдуме.

Прогнозируемый дефицит бюджета Тюменской области на ближайшие три года составит 69,4 млрд рублей. Из них 31,5 млрд - в 2021 году. Покрыть дефицит планируется остатками средств областного бюджета и привлечением государственных внутренних заимствований, сообщает ИА "Тюменская линия".

Доходы бюджета Тюменской области в 2021 и периоде 2022 и 2023 годов планируются в сумме около 452,3 млрд рублей. Из них в 2021 году казна может получить около 145,2 млрд, в 2022 – 151 млрд, 2023 – 156,1 млрд. Расходы областного бюджета за три года составят 521,8 млрд, из них 176,7 млрд в 2021 году, 171,3 млрд в 2022 и 173,7 млрд в 2023.

У большинства депутатов проект бюджета вызвал положительные отклики. К примеру, Инна Лосева подчеркнула, что это это один из самых эффективных бюджетов. Все программы его направлены на рост рабочих мест и соцподдержку граждан региона.

Андрей Артюхов отметил, что во некоторых регионах страны весь бюджет не намного больше, чем расходы Тюменской области только на здравоохранение. Также депутаты обратили внимание на то, что проект бюджета готовится в сложное экономическое время, поэтому нужно учитывать приоритеты и распределять расходы максимально эффективно.