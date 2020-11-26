В Тюменской гордуме обсудят вопросы формирования и корректировки бюджетов 2020 и 2021 годов

09:00 26 ноября 2020
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duma.tyumen-city.ru
| Фото: duma.tyumen-city.ru

Двадцатое заседание Тюменской городской думы состоится сегодня, 26 ноября. Заседание начнется в 10:00.

В повестке дня - пятнадцать вопросов.  Депутатам предстоит скорректировать бюджет Тюмени 2020 года и принять главный финансовый документ на ближайший трехлетний период, обсудить реализацию ряда муниципальных программ, направленных на обеспечение жизнедеятельности областного центра, а также внести изменения в некоторые нормативно-правовые акты, регламентирующие в том числе работу представительного органа местного самоуправления.

Председатель думы Евгений Заболотный отметил, что все решения принимаются в интересах граждан. "При выработке решений депутаты тесно взаимодействуют с жителями города, и это сотрудничество находит отражение как в правовых документах, так и в конкретных делах", – подчеркнул спикер. 

Ознакомиться с повесткой заседания Тюменской городской Думы можно здесь.

Теги: Тюменская городская дума
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