В шести тюменских организациях-банкротах долги по зарплате — 44 млн рублей

Прокурор Тюменской области Владислав Московских по видеоконференцсвязи провел личный прием бывших работников организаций-банкротов: ООО ПФ "Барс", ООО "НТЦ "Травы Сибири", ООО "Калинка-Строй", ООО "СибСтройИнвест", ПАО "Ялуторовский автомобильный завод", СПССК "Центральный", имеющих долги по оплате труда.

Общая сумма задолженности по оплате труда в этих организациях составляет более 44 млн рублей перед 847 работниками. Погашение долгов находится на контроле прокуратуры области. По результатам надзорных мероприятий территориальными прокурорами принимаются меры реагирования, в том числе в связи с нарушениями в деятельности арбитражных управляющих. Владислав Московских потребовал от конкурсных управляющих принятия комплекса своевременных и полных мер для ликвидации задолженности по зарплате.