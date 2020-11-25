Проекты в сфере IT, нефтегазовой отрасли и онлайн-сервис стали новыми резидентами Тюменского технопарка

Пять из девяти заявленных проектов в сфере информационных технологий и нефтегазового оборудования получили статус резидентов бизнес-инкубатора Тюменского технопарка. Таковы итоги очередного заседания Экспертного совета.

Одним из наиболее актуальных и отвечающих запросам времени стал продукт компании "Ребренди Консалтинг", которая разработала сканер уязвимостей информационной безопасности RebrandyCo. Сканер моделирует хакерские атаки, основываясь на уникальных для каждой компании сценариях обнаружения уязвимостей, проверяя надежность хранения у заказчика персональных данных его пользователей и их счетов. Такие атаки абсолютно не заметны для потребителей продукта и не наносят урона компании. "Ребренди Консалтинг" оказывает услуги аудита заказчикам силами своей команды, в перспективе разработчики планируют предоставить готовое решение крупным компаниям, имеющим штат специалистов по информационной безопасности.

Три проекта посвящены внедрению нового оборудования и систем в нефтегазовой отрасли.

"Инженерный центр ПФЗ" разрабатывает прибор ИДИМ-72 для бесконтактного замера скорости спуско-подъемных операций и длины рабочего инструмента на нефтяных производствах. Устройство способно единовременно выдавать параметры длины, скорости и количества насосно-компрессорных труб на цифровое табло, которое видит бурильщик. Прибор работает при температуре от -40 до +50 °С и не требует специального обслуживания.

Инженерно-технический центр "Геолог" представил экологичный комплекс для измерения дебита газовых, газоконденсатных, нефтяных скважин и определения компонентно-фракционного состава флюидов КПИ-1М. Комплекс предназначен для исследования состава углеводородного сырья, поступающего из скважины. Установка весом до 500 кг позволяет сэкономить время и ресурсы на перевозку и монтаж оборудования, а использование части добываемого из скважины потока избавляет от необходимости сжигать углеводород и выпускать продукцию в атмосферу. Комплекс используется компаниями "Газпром" и "Новатэк".

"Сейчас мы хотим модернизировать установку — снабдить портативным промышленным хроматографом, который позволит проводить исследования фракционного состава, добываемого из скважин, непосредственно на месторождении. Сроки для получения окончательного отчета по исследованию скважин уменьшатся с нескольких месяцев до нескольких часов. Также стоимость исследования для заказчика будет значительно меньше", - отмечает представитель ИТЦ "Геолог" Денис Демонов.

Компания "Геолинформ" выступила с проектом универсального поточного мультифазного расходометра (УМПР) — средства измерения, которое предназначено для оперативного учета нефти и газа в промысловых условиях нефтегазовых месторождений. По прогнозам производителей, мобильные установки на базе УМПР смогут производить до 6 тыс. замеров в месяц.

Пятым поддержанным проектом стал проект компании "Дельта Плюс". Это онлайн-сервис TPKTrade.ru для заказа корпоративной и спецодежды напрямую от фабрик-производителей. Клиент может на одной платформе выбрать модель, ткань и тип нанесения логотипов из существующих линеек или по дизайн-проектам, а сервис автоматически подберет фабрику, у которой есть релевантный опыт и свободные мощности для выполнения заказа. Отслеживание заказа возможно как со стороны покупателя, так и со стороны производителя через личный кабинет каждого из участников. Имея более 5 тыс. потенциальных заказчиков, компания планирует расширение сервиса путем предоставления услуги ремонта спецодежды и химчистки.