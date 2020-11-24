Тюменские таможенники изъяли одежду известных брендов на 2 млн рублей

Тюменские таможенники передали в Росимущество задержанные товары известных мировых брендов на сумму более 2 млн рублей.

В результате проверки деятельности индивидуальных предпринимателей в Югре таможенники обнаружили товары народного потребления, которые незаконно реализовывались на территории России. Среди вещей находились оригиналы известных мировых брендов: Tom Ford, Christian Dior, Emporio Armani, Dolce & Gabbanа.

Собственник товаров не смог представить документов, подтверждающих законность ввоза на таможенную территорию 146 единиц одежды, обуви и аксессуаров.

Всего с начала 2020 года Тюменской таможней представителям Росимущества передано 476 бесхозяйных товаров на сумму около 9 млн рублей.