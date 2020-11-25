Городские депутаты рассмотрели бюджет Тюмени на 2021 год

31 млрд 863 млн рублей будет направлено на выполнение 19 муниципальных программ в Тюмени. С основными параметрами бюджета Тюмени на трехлетний период депутатов познакомил директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук на заседании комиссии по экономическому развитию и бюджету.

По его словам, администрация города учла предложения депутатов и внесла изменения в муниципальные программы. Их паспорта уже прошли экспертизу в счетной палате Тюмени. Прогнозируемый расход на них составит 95 % бюджета. Андрей Пилипчук обратил внимание депутатов на то, что такие показатели есть далеко не во всех городах страны.

Председатель комиссии Оксана Величко назвала проект бюджета 2021 года сбалансированным и отметила, что помимо увеличения расходов по некоторым статьям, в документе появятся и новые. Так, почти на миллиард рублей будут увеличены расходы на образование. "Число детей, посещающих детсады и школы, стремительно растет", - подчеркнула Оксана Величко.

Одна из новых статей расходов - программа грантовой поддержки самозанятых. С ее помощью жители Тюмени смогут развивать частный бизнес. Более 700 млн рублей будет направлено на обеспечение бесплатным горячим питанием школьников начальных классов.

Изучить возможность увеличить за счет высвободившихся средств сумму, направленную на поддержку оказавшихся в трудной жизненной ситуации тюменцев, предложил депутат Юрий Коновалов. "Предстоящий год будет непростым, людям потребуется финансовая помощь от власти", - заметил он.

"Основные характеристики бюджета на 2021 год остались на уровне прошлого года. Эти амбициозные и обнадеживающие параметры во многом стали возможны лишь потому, что все предыдущие годы мы реализовывали системный поступательный подход и принимать решения старались, исходя из объективных условий", - считает заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов.

"Мы должны выполнить все поставленные задачи, возвращаться вновь к сокращению бюджета не хотелось бы никому", – отметила Оксана Величко.