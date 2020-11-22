В Тюменской области будут развивать селекционное животноводство

В 2021 году в Тюменской области будут развивать селекционное животноводство, также продолжится активная деятельность по поддержке сельского предпринимательства, привлечению в сферу АПК инвестиций, реализации высокотехнологичных проектов.

Как сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК региона Владимир Чейметов, использование современных технологий геномной селекции позволяет существенно оптимизировать производство и повысить эффективность работы агропредприятий.

"Это очень большой пласт работы, которой в России еще никто всерьез не занимался", - отметил замгубернатора.

Кроме того, продолжится поиск успешных практик и решений, направленных на развитие малого бизнеса в сельских районах. "Важно, чтобы все жители села, которые производят излишки молока и мяса, собирают дикоросы, ловят рыбу, могли реализовать эту продукцию по достойным ценам", - заявил Владимир Чейметов.

В тюменский агропромышленный комплекс продолжат привлекать новых инвесторов, способных предложить и реализовать высокотехнологичные проекты в таких отраслях, как животноводство и растениеводство. А для увеличения производства зерновых культур в регионе планируется широкое внедрение жидких удобрений. Опыт передовых тюменских хозяйств показал, что данная технология позволяет поднять урожайность примерно на 10-15%, пишет ИА "Тюменская линия".