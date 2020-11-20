Более двух тысяч ищущих работу тюменцев бесплатно проходят профобучение

Рособрнадзор, Роструд и Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”" запустили программу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию россиян, пострадавших из-за сложившейся эпидемиологической ситуации – "Ворлдскиллс Экспресс". До конца года 110 тыс. граждан Российской Федерации, в том числе свыше 2000 жителей Тюменской области, пройдут обучение по наиболее востребованным на рынке труда профессиональным компетенциям.

Бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию могут жители региона трёх категорий: лица, находящиеся под риском увольнения или ухудшения условий труда, выпускники 2020 года организаций среднего и высшего образования, а также ищущие работу или безработные граждане.

Региональным оператором программы в Тюменской области выступает Центр опережающей профессиональной подготовки ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса".

В течение месяца поступило свыше трёх тысяч заявок от жителей региона на бесплатное обучение по одной из 43 профессий, востребованных в регионе. Перечень включает профессии в сфере информационных технологий, строительства, медицины, сферы услуг и предпринимательства.

Цель, с которой приходят на обучение жители Тюменской области, практически одна – найти своё место на рынке труда. Многие мечтают открыть своё дело или стать самозанятым.

Обучение стартовало во второй половине октября, однако набор на некоторые программы ещё продолжается. Центры обучения формируют резерв слушателей для обучения в новом 2021 году. Заявку можно подать здесь.

Организатором программы "Ворлдскиллс Экспресс" выступила Академия Ворлдскиллс Россия, имеющая большой опыт в разработке и реализации программ подготовки кадров.

Региональный оператор программы – Центр опережающей профессиональной подготовки Тюменской области copp72.ru, тел. (3452) 35-82-57; 89526875752 (Viber).