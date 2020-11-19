Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса внедрил систему контроля и управления доступом при поддержке Сбербанка

Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса в Тюмени внедрил систему контроля и управления доступом при поддержке Сбербанка. Данная система помогает исключить несанкционированное проникновение в помещения вуза, учитывать рабочее время преподавателей, контролировать посещаемость студентов, использовать идентификатор для входа в различные корпуса учреждения.

Пропускная система в учебном учреждении действует по персональным пластиковым картам, которые выпущены в рамках кампусного проекта со Сбербанком. В настоящее время студенты и преподаватели получили в Западно-Сибирском отделении Сбербанка около 4 тысяч карт. Карты оснащены бесконтактной технологией PayWave и включают в себя стандартные банковские функции, поэтому студенты могут получать стипендию, а преподаватели – зарплату.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: