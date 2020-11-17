Тюменку задержали на почте за контрабанду сильнодействующих веществ

Таможенники задержали жительницу Исетского района Тюменской области за контрабанду сильнодействующих веществ.

Женщина заказала через интернет препарат для похудения. Прямо в почтовом отделении ее задержали сотрудники Тюменской таможни за попытку контрабанды 300 капсул, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество.

Тюменская таможня информирует, что подобные чудодейственные препараты гарантируют только уголовную ответственность своему потребителю, так как содержат в своем составе сильнодействующие вещества, запрещенные к ввозу и пересылке на территорию России.

В 2020 году участились случаи задержания граждан за контрабанду сильнодействующих веществ, перемещаемых международными почтовыми отправлениями. Всего с начала года выявлено 7 фактов пересылки. Все истории аналогичны: девушки заказывают запрещенный для похудения препарат из Казахстана, содержащий в своем составе сибутрамин.