Тюменку задержали на почте за контрабанду сильнодействующих веществ

11:35 17 ноября 2020
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Таможенники задержали жительницу Исетского района Тюменской области за контрабанду сильнодействующих веществ.

Женщина заказала через интернет препарат для похудения. Прямо в почтовом отделении ее задержали сотрудники Тюменской таможни за попытку контрабанды 300 капсул, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество. 

Тюменская таможня информирует, что подобные чудодейственные препараты гарантируют только уголовную ответственность своему потребителю, так как содержат в своем составе сильнодействующие вещества, запрещенные к ввозу и пересылке на территорию России.

В 2020 году участились случаи задержания граждан за контрабанду сильнодействующих веществ, перемещаемых международными почтовыми отправлениями. Всего с начала года выявлено 7 фактов пересылки. Все истории аналогичны: девушки заказывают запрещенный для похудения препарат из Казахстана, содержащий в своем составе сибутрамин. 

Теги: таможня
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