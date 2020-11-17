Тюменцев приглашают в школу социального предпринимательства

Центр инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области объявляет новый набор в Школу социального предпринимательства. Обучающий курс начнется 5 декабря и пройдет в формате онлайн. Участие в проекте бесплатное.

Если у вас в душе находит отклик какая-то социальная проблема, вы готовы ее решать, но не знаете с чего начать, то вам в Школу социального предпринимательства. Образовательная программа поможет составить бизнес-план и финансовую модель, упаковать свою идею в полноценный бизнес-проект и запуститься.

На обучение приглашаются активные жители Тюмени, которые хотят начать работу в социальной сфере, социальные предприниматели и представители социально ориентированных некоммерческих организаций.

"В этом уже году запущено 4 потока Школы в Ярковском, Тюменском районах, в Ишиме и селе Омутинском, зачислено более 80 человек. 5 декабря стартует поток для тюменцев", — говорит Александра Князева, руководитель Центра инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области.

Обучение пройдет в формате онлайн. Регистрация по ссылке.

Учеников ожидают 5 обучающих сессий, это 10 дней интенсивных занятий, и защита проекта перед комиссией из представителей профильных департаментов и предпринимателей. Выпускники получают дальнейшее сопровождение Центра инноваций социальной сферы, стажировки на предприятия схожего вида деятельности, консультационную, информационную и образовательную поддержку.