Тюменцы вместе с депутатом гордумы провели приемку двора после работ по благоустройству

В приемке благоустройства двора дома на ул. Широтной, 55 вместе с жильцами принял участие депутат Тюменской городской думы Иван Попов. Теперь здесь оборудованы детские игровые площадки с безопасным покрытием.

Народный избранник, как и местные жители, контролировал все работы по благоустройству. Он поддерживал связь с сотрудниками подрядной организации и следил, чтобы объект был сдан в сроки, установленные муниципальным контрактом.

Работы на объекте, расположенном в избирательном округе Ивана Попова, велись в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2025 годы".

"Дети должны играть в огороженной зоне, чтобы родители не беспокоились за их безопасность", – отметил депутат.

Кроме того, рабочие установили во дворе скамейки, заасфальтировали пешеходные дорожки, засеяли газоны и высадили высокорослые деревья и кустарники. Акт приемки выполненных работ подписывали представители совета дома, а также представители палаты ТОС и управы Восточного округа.

"При планировании работ по благоустройству все элементы согласовывали с представителями совета дома. Пожелания горожан старались учесть в полном объеме", – подчеркнул депутат.

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