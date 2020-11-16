Аграрии Тюменского района - в числе лучших сельхозпроизводителей

Более ста награжденных почти в 60 номинациях — таков итог соревнования аграриев Тюменской области в 2020 году. Победителями традиционного областного соревнования в отраслях сельского хозяйства стали и семь представителей агропромышленного комплекса Тюменского района.

- Сельхозпроизводители района ещё раз подтвердили свою квалификацию и большой потенциал к развитию, год от года увеличивая выпуск продукции. В своих номинациях победы одержали лидеры последних лет "Тепличный Комбинат ТюменьАгро", и птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер", - говорит заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов. - По фермерскому направлению отличились представители крестьянского хозяйства "Пчела", чья специализация выращивание картофеля. Здорово, что помимо наград для предприятий по условиям соревнования регионе награждаются и отдельные работники. У нас таких оказалось трое. Первые места в своих номинациях заняли аграрии из ЗАО "Успенское", Пышминской птицефабрики и "ТюменьАгро".

По словам одного из победителей соревнования, директора птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" Оксаны Величко, в основе успеха ее предприятия в соревнорвании — ориентация на интересы потребителя: "Если хочешь удержать лидирующие позиции, то насущной необходимостью становится модернизация производства. К примеру, ещё 10 лет назад было много замороженной продукции, а сейчас спросом пользуется в основном охлажденная. Значительно популярней стали и полуфабрикаты. Изменившиеся предпочтения в свою очередь требуют серьезного обновления производства".

Кроме того, учитывая современные тренды, а также наращивая выпуск продукции, "Тюменский бройлер" попал в рейтинг надежных партнеров, и, в рамках Межотраслевой программы, рекомендован к номинации "Лучшее предприятие отрасли 2020", сообщили в управлении АПК Тюменского района.