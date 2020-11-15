В Тюменской области построены оросительные системы на площади более 970 гектаров

В Тюменской области за счет средств областного и федерального бюджетов построены оросительные системы на площади более 970 гектаров.

Мелиорация земель в регионе, по словам председателя комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимира Ковина, - это зона особого внимания.

"Ни для кого не секрет, наша территория – зона рискованного земледелия, - пояснил он, комментируя итоги очередного заседания комитета. - Поэтому проведение мелиоративных мероприятий жизненно необходимо. Это важное звено в успешном развитии сельскохозяйственного производства региона".

В рамках программы "Развитие мелиоративного комплекса Тюменской области на 2016-2025 годы" предусмотрен комплекс мероприятий по повышению продуктивности и устойчивости сельсхозпроизводства и плодородия почв. "Одно из направлений – ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, - сообщил он. - За счет средств областного и федерального бюджетов с 2016 по 2019 годы были построены оросительные системы на площади более 970 гектаров".

По словам Ковина, большая работа проводится по известкованию кислых почв. К примеру, в 2020 году на 1 сентября было обработано 3 тыс. 250 гектаров. Также продолжается вовлечение в оборот выбывших сельхозугодий за счет проведения культуртехнических мероприятий.

"Мелиорируемые земли – особо ценная категория преобразованных земель сельхозназначения. Они требуют постоянного внимания, поскольку в них вложены значительные финансовые средства и материальные ресурсы", - цитирует слова Ковина "Тюменская линия".