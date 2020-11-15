Глава Ростуризма считает Тюменскую область прекрасным местом для отдыха

На открытии терминального сезона в Тюмени глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова поделилась впечатлениями о Тюмени и Тобольске, отметив при этом, что регион прекрасно подходит для отдыха, в том числе зимнего.

"Русская зима - это безусловно прекрасное время для путешествий. И это путешествие можно начать с прекрасной Тюменской области, которая всего в двух часах полета от Центральной России", - цитирует слова Догузовой "Тюменская область сегодня".

Также руководитель Ростуризма напомнила, что помимо темы повышенной безопасности при путешествиях в этом году особое внимание - развитию доступности отдыха, напомнив о программе кэшбека, которая действует и на территории нашей области. Чартерные программы, а также туристический кешбэк, при котором часть средств, потраченных на отдых внутри страны, возвращается обратно на карту, делает для россиян более доступным отдых в своей стране, подчеркнула она.

"Мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы отдых в России становился все более привлекательным, доступным и безопасным", - заявила глава Ростуризма.