В Тюменской области на переобучение работников выделено более 13 млн рублей

С 2019 года Тюменская область участвует в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости". В рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" работники предприятий проходят переобучение за счет областного бюджета.

Участниками нацпроекта уже стали 67 предприятий. За 10 месяцев заключено 34 договора с организациями, реализующими мероприятия по повышению производительности труда, в отношении 1 038 работников. 607 из них уже прошли обучение. Всего за год планируется привлечь не менее 1 153 человек.

Объем финансирования на эти цели в 2020 году составляет почти 15,83 млн рублей, 13,3 млн уже освоены. Все работники после прохождения обучения, повышения квалификации трудоустроены.

Ранее департамент сообщал, что среди предприятий-участников нацпроекта, 37 действуют в сфере обрабатывающей промышленности. Тюменская область остается лидером среди других субъектов РФ по количеству привлеченных предприятий строительной отрасли, сообщает "Вслух.ру" со ссылкой на областной департамент труда и занятости населения.