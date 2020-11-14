Пандемия не помешала реализации инвестпроектов в тюменском агропромышленном комплексе

В Тюменской области в 2020 году продолжается реализация ряда крупных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. Коронавирусная пандемия не стала для них серьезным препятствием. Об этом замгубернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов рассказал ИА "Тюменская линия".

"В Голышмановском городском округе запущена в эксплуатацию третья очередь предприятия "Тюменские молочные фермы" на 6 тысяч голов дойного стада. Таких крупных хозяйств в России очень немного", - напомнил он.

Тепличный комбинат компании "ТюменьАгро" в Нариманово увеличил площадь теплиц для выращивания овощей на 17 га. Это позволит полностью удовлетворить потребность жителей региона в овощах, выращиваемых на защищенном грунте.

Продолжается реализация масштабного инвестпроекта по строительству крупной птицефабрики в Юргинском районе и Голышмановском городском округе.

Открывшийся в Ялуторовске цех сушки молока компании "Данон" будет выпускать продукцию, которая пользуется спросом на мировом рынке. Уже планируются поставки в Китай.

Подписание летом 2020 года соглашения между правительством Тюменской области, Россельхозбанком и компанией "Дамате" дало старт инвестпроектам по созданию в регионе племенного репродуктора индейки и современного овцеводческого хозяйства.

"Планов у нас много. Цены на сельхозпродукцию в 2020 году сформировались выше прошлогодних, поэтому в финансовом плане итоги аграрного сезона можно назвать позитивными", - отметил заместитель губернатора.