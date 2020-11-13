Время карьеры: тюменским студентам помогут найти работу

27 ноября Тюменский государственный университет выступит координатором Всероссийской акции "Время карьеры" – проекта президентской платформы АНО "Россия - страна возможностей". В акции также примут участие Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Тюменский индустриальный университет, Тюменский государственный институт культуры и Тюменский государственный медицинский университет, сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Время карьеры" – масштабное карьерное событие, где с молодежью встретятся работодатели, эксперты и кадровые агентства.

Акция проходит в 36 городах страны и дает возможность пообщаться с представителями ведущих компаний, пройти обучающие тренинги и мастер-классы, которые помогут правильно и качественно подготовиться ко всем этапам приема на работу, а также получить стажировку или рабочее место в российских компаниях.

Серия карьерных мероприятий на тюменской онлайн-площадке пройдет 27 ноября и соберет ведущих спикеров таких компаний, как "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд." ("Сахалин Энерджи"), "МФЦ", "ЭК "Восток", PricewaterhouseCoopers, "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", "Свеза", "Хэдхантер", Schlumberger, "СуперДжоб", "Сбербанк России", "Газпромнефть НТЦ", "РН-БашНИПИнефть", "Управляющая компания Евразия", "КРЕАТИВ", "Авиакомпания "Ютэйр".

Во время вебинаров эксперты дадут советы, как показать себя лучшим кандидатом, научат навыкам эффективной самопрезентации, представят инструменты развития для студентов и молодых специалистов, ответят на вопрос "почему рекрутер говорит "нет", расскажут, что нужно знать кандидату, чтобы получить заветное приглашение от компании, пригласят на стажировки и многое другое.

Зарегистрироваться и ознакомиться с программой можно здесь.