"Русская компания" поможет объединить офисы в эффективную сеть

В ряд самых упоминаемых слов в 2020 году с уверенностью можно поставить "виртуальное", "дистанционное" и "онлайн". Эти же тренды сегодня используются и в бизнесе. Одной из самых востребованных и набирающих популярность подобных технологий является "Виртуальная АТС", предоставляемая "Русской компанией".

"Виртуальная АТС" может объединить все офисы в единую сеть независимо от их местоположения. Предприниматель получает: единый многоканальный номер с возможностью перевода вызова и автоматического голосового меню-приветствия (IVR), объединение стационарных и мобильных телефонов, запись и хранение звонков, сбор статистики и создание телефонного справочника.

Таким образом, благодаря "Виртуальной АТС", можно не только легко контролировать все поступающие звонки и оставаться на связи с клиентами и партнерами в любое время, но и анализировать всю получаемую информацию, используя её для выбора оптимальной тактики и стратегии развития. Удивите клиентов и партнеров своей мобильностью и оперативностью!

Дополнительное оборудование и офис не нужны. Установка быстра, сервис можно настроить под собственные требования. Услуга включает круглосуточную поддержку специалистов "Русской компании".

"Русская компания" успешно работает на рынке телекоммуникаций с 1995 года. За это время постоянными клиентами компании, к примеру, стали такие организации, как Сбербанк, Альфа-банк, Газпром, Тюменский индустриальный университет, Тюменская филармония и Тюменский большой драматический театр и многие другие.

Провайдер предлагает индивидуальное пакетное предложение услуг под конкретные задачи и запросы клиента. Узнать больше об услугах связи для бизнеса можно по телефону (3452) 39-00-39, а также на сайте в разделе "Для бизнеса".