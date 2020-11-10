В Тюменской области объем выдачи ипотеки вырос на 77%

В третьем квартале 2020 года жителям Тюменской области, с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, предоставлено более 21 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 56 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем выданных кредитов вырос на 77%. Наибольший прирост показателя среди регионов "тюменской матрешки" отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 90%.

Значительному росту ипотечного рынка региона способствовали удешевление стоимости кредитов вслед за снижением ключевой ставки Банка России и реализация различных льготных государственных программ для приобретения жилья в кредит.

Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях снизилась за год более чем на 2 процентных пункта и в сентябре составила в Югре 7,6% годовых, на Ямале – 7,4%, на юге Тюменской области – 7,2%.

Свыше 50% вновь выданных ИЖК приходится на жителей Югры, 29% – юга Тюменской области, 21% – Ямала. Совокупная задолженность по ИЖК, предоставленным заемщикам региона, увеличилась за год на 12% и составила 453 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов остается незначительной – менее 1%.

Средний размер ипотечного кредита на Ямале составляет 2,9 млн рублей, в Югре – 2,6 млн рублей, на юге области – 2,1 млн рублей. Средний срок – 18-19 лет.