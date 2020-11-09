В Тюмени бухгалтер несколько лет похищала деньги со счета предпринимателя

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней жительницы Тюмени. Женщина обвиняется по чч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере).
По версии следствия, женщина, являясь главным бухгалтером у индивидуального предпринимателя, с января 2016 года по март 2019 года перечислила с его счета на свой более 7,4 млн рублей. Хищение весной 2019 года выявил бизнесмен, когда не стало хватать денег для расчетов с контрагентами.
С ноября 2019 года по январь 2020 года, работая бухгалтером в организации автомоечного сервиса, она присвоила 450 тыс. рублей. Хищение было выявлено в феврале 2020 года в ходе ревизии кассы, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
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