В Тюмени бухгалтер несколько лет похищала деньги со счета предпринимателя

15:48 09 ноября 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней жительницы Тюмени. Женщина обвиняется по чч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере).

По версии следствия, женщина, являясь главным бухгалтером у индивидуального предпринимателя, с января 2016 года по март 2019 года перечислила с его  счета на свой более 7,4 млн рублей. Хищение весной 2019 года выявил бизнесмен, когда не стало хватать денег для расчетов с контрагентами. 

С ноября 2019 года по январь 2020 года, работая бухгалтером в  организации автомоечного сервиса, она присвоила 450 тыс. рублей. Хищение было выявлено в феврале 2020 года в ходе ревизии кассы, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Теги: бизнес , хищение
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2020