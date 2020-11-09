150 млн рублей получат тюменские ученые на разработку умного освещения для Арктики

Проект ученых Тюменского государственного медицинского университета получил грант в размере 150 млн рублей по итогам конкурса мегагрантов на государственную поддержку исследований в рамках развития межрегионального Западно-Сибирского научно-образовательного центра.

Проект "Внедрение антропоцентрического освещения в домах и на рабочих местах жителей Арктики и субарктики для улучшения здоровья, сна и работоспособности (LigtArctic)" разработан в рамках тематического фокуса Западно-Сибирского НОЦ "Арктика: ресурсы "холодного мира" и качество окружающей среды, человек в Арктике", сообщается на сайте Минздрава.

В рамках проекта ученые Тюменского ГМУ предлагают создать умное освещение: оно автоматически будет настраиваться на нужный диапазон, распределять искусственное освещение в течение суток и регулироваться в соответствии со световым режимом на улице.

По данным ученых, в условиях 24-часовой полярной ночи и полярного дня неправильное распределение искусственного освещения в течение суток отрицательно влияет на работу биологических часов и состояние здоровья, особенно в условиях дефицита естественного света в зимний период в Арктике. Полярный день способствует дефициту сна и не позволяет вырабатывать мелатонин. Если освещение недостаточное или избыточное - происходит разбалансировка биоритмов человека. Питание в разные часы и с разным световым режимом по-разному сказывается на индексе массы тела.

Большинство предлагаемых световых решений не имеют научного обоснования положительного влияния на здоровье и качество жизни человека. На основе исследований команда ученых Тюменского ГМУ разработает алгоритм, в камках которого будет проведен мониторинг суточной динамики физиологических параметров с учетом цикла сна и бодрствования, производительности и показателей здоровья. Параметры будут измерены при помощи дистанционных гаджетов в реальных условиях жизни в течении года.

В рамках проекта в Тюменском ГМУ откроется лаборатория геномики протеомики и метаболомики, где научные сотрудники будет трудиться над изучением полиморфизмов и протеома организма человека. Проект возглавит ведущий ученый, хронобиолог, профессор, руководитель Центра хронобиологии в Базельском университете Швейцарии Кристиан Кайохен. Он окончил посдокторантуру в Гарвардской медицинской школе в Бостоне, удостоился ряда почетных званий и стал автором более 150 оригинальных статей и рецензий. В ходе научного исследования профессор будет приезжать в Тюмень каждый месяц в течение пяти лет.

По итогам реализации проекта ученые Тюменского ГМУ планируют апробировать и внедрить систему умного освещения, создать предприятие по изготовлению световых умных панелей для жилых домов в арктическом регионе.

Конкурсный отбор мегагрантов проводился в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 24.12.2019 № 532-п "О мерах государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых, в Тюменской области" в целях реализации национального проекта "Наука" и Программы деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня. В конкурсе приняли участие некоммерческие организации, являющиеся участниками Западно-Сибирского НОЦ.