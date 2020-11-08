Больше половины квартир в Тюмени покупают иногородние

Тюменская недвижимость пользуется большим спросом у жителей Югры, Ямала, Омской и Курганских областей. Сами тюменцы нередко инвестируют в недвижимость Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, Краснодарского края, а также приобретают недвижимость для проживания в Сургуте, Краснодарском крае и Калининградской области.

Доля иногородних покупателей в общем объёме сделок с недвижимостью в Тюмени растёт в среднем на 1-2 процента в год и сейчас уже превышает 56 процентов, сообщает "Мегатюмень" со ссылкой на руководителя одной из риелторских компаний.

Самыми популярными районами покупки квартиры среди иногородних покупателей в этом году стали тюменские микрорайоны, район "Тюменской слободы", МЖК и Дома обороны. Активнее других квартиры в Тюмени приобретают жители Сургута, Тобольска, Ишима, Нового Уренгоя, Нефтеюганска, Нижневартовска, Ялуторовска и Кургана.