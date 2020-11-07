На фестивале осознанного потребления учат расхламлять шкафы и сознание

В Тюмени проходит городской фестиваль Upcycling Life, участники которого могут познакомиться с понятиями "апсайклинг", "кастомайзинг", "ресайклинг", "фрисайклинг", узнать всё об осознанном потреблении и как вдохнуть новую жизнь в старые вещи.

Инициаторы фестиваля - Ольга Городиская, куратор проекта и идейного вдохновителя и театра моды Liberty, дизайнеры и стилисты Ольга Севирина и Татьяна Нагоричная.

Замысел проекта в том, чтобы познакомить горожан с экологичным образом жизни, создать и настроить определённую экосистему в городе, предоставить возможность творческим и талантливым людям развивать себя в модной индустрии, показывая пример осознанного потребления вещей.

Ольга Городиская:

Вместе с локальными профессиональными сообществами мы хотим создать экосистему апсайклинга моды в нашем динамично развивающимся городе с перспективой выйти за пределы города и региона. Привлечь внимание общественности к проблеме экологии, неразумного потребления и покупки вещей, захламляющих ваш дом и сознание.

Фестиваль проходит в несколько этапов.

Октябрь - сбор заявок на участие в фестивале и серия лекций от приглашённых спикеров о культуре апсайклинга. С 10 по 20 ноября состоится лаборатория направления "Апсайклинг вещей" и "Апсайклинг предметов интерьера".

С 10 по 15 ноября свою работу - лаборатория "Кастомайзинг".

Финальной датой станет 27 ноября - закрытие фестиваля с модным базаром и тематическим перформансом, сообщает "Мегатюмень".