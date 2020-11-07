Бюджет Тюменской области сохранил свою социальную направленность

Бюджет Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусматривает сохранение всех социальных обязательств перед жителями региона и поддержку организаций и предпринимателей посредством формирования благоприятного налогового климата.

Об этом заявил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, комментируя ход публичных слушаний по проекту закона об областном бюджете, которые проходят на официальном портале облдумы.

Предстоящий бюджетный цикл будет реализовываться в непростых экономических условиях, обусловленных коронавируснй пандемией, и принятием мер по устранению ее последствий. Несмотря на риск значительного снижения доходной части бюджета, в приоритете остается социальная направленность бюджета.

"Бюджетная политика в Тюменской области направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости регионального бюджета и бюджетов муниципальных образований, на повышение эффективности бюджетных расходов, на социальную поддержку жителей региона и реального сектора экономики, на достижение показателей региональной составляющей национальных проектов, на повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг", - пояснил Сергей Корепанов.

Спикер отметил, что публичные слушания - это необходимый элемент повышения эффективности бюджетных расходов и обеспечения открытости бюджетного процесса для граждан. В них вправе участвовать граждане, проживающие в Тюменской области и обладающие активным избирательным правом, а также представители организаций, работающих на территории региона, представители государственных органов и органов местного самоуправления.

Заинтересованные лица смогут до 9 ноября 2020 года направить мотивированные вопросы и предложения к проекту закона Тюменской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" в письменном виде в Тюменскую областную думу по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 52 или в электронном виде через официальный портал Тюменской областной думы.

Замечания и предложения, которые поступят в ходе публичных слушаний, впоследствии будут рассмотрены на заседаниях согласительной комиссии по доработке проекта закона об областном бюджете, а заявители получат письменные ответы, сообщает "Тюменская линия".