"Тюменская марка" выходит за пределы Тюмени

Конкурс "Тюменская марка" набирает обороты и становится популярным за пределами города Тюмени. По итогам первого дня бизнес-реалити за участников мероприятия проголосовало более 500 человек со всей Тюменской области.

Первая соревновательная серия бизнес-конкурса проведена на телеканале "Тюменское время" 2 ноября среди участников номинации "Бизнес для потребителя". Предприниматели рассказали о компаниях и производствах, отметили ценности товаров и услуг для тюменского рынка.

Качество презентаций оценивали зрители телеканала с помощью голосования. Напомним, что среди активных участников голосования в прямом эфире проводится розыгрыш призов от парнёров проекта. Так, после первого дня бизнес-реалити сертификат от фитнес-центра Fitberri выиграла Лопарева Валентина из Юргинского района Тюменской области. Расстояние не стало помехой для выбора и поддержки любимого конкурсанта: следить за ходом мероприятия можно в прямом эфире телеканала, а симпатию предпринимателю выразить на сайте проекта.

"Я слышала о конкурсе "Тюменская марка" - мне стало интересно. На сайте узнала информацию о компаниях-участниках, поняла, что некоторые из них мне знакомы. В первый же день зарегистрировалась и проголосовала, чтобы поддержать предпринимателей. Даже не ожидала, что выиграю приз! От этого приятно вдвойне", - делится впечатлениями девушка.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо пройти авторизацию через сайт госуслуг и проголосовать за понравившегося участника на официальном сайте "Тюменской марки" или в приложении. В каждой номинации можно проголосовать лишь за одного участника.

Розыгрыш призов среди голосующих проводится на ресурсах партнеров "Тюменской марки": "Афиша Тюмень", телеканал "Тюменское время", радио "Диполь ФМ". Главные призы - электросамокат, ноубук и путевка на Чёрное море - разыграют 30 ноября в прямом эфире на канале "Тюменское время".