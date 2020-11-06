Тюменцы могут рассказать о любимых достопримечательностях региона в проекте "Живое наследие"

В День народного единства — 4 ноября 2020 года — Общественная палата Российской Федерации объявляет начало конкурса по отбору "Топ-1000 локальных культурных туристических брендов России" на интерактивной цифровой платформе Живоенаследие.рф. Конкурс пройдёт при поддержке Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив, Общенационального союза индустрии гостеприимства и информационной поддержке Федерального агентства по туризму.

Практически в каждом населённом месте России есть достопримечательности, которые известны преимущественно жителям только "домашнего" региона, но притягательная сила которых имеет общенациональный или международный потенциал. Многие культурные символы российского масштаба могут быть связаны с конкретным регионом (например, воспетая в песне Безымянная высота находится в Калужской области, а "кустодиевские купчихи" — с г. Тутаев Ярославской области), и об этом нужно говорить. В отдельных точках на карте страны могут быть возрождены забытые культурные традиции (например, русская хороводная культура — в Грайвороне Белгородской области) или созданы новые яркие события (как фестиваль шляп в Вятских полянах Кировской области). Некоторые объекты, ставшие брендами, нуждаются в восстановлении или охране (например, ставший туристическим хитом 2020 года аул-призрак Гамсутль в Дагестане).

Общественный проект "Живое наследие", реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов и Общественной палаты РФ, собирает воедино информацию об объектах, образах, традициях, великих именах, памятных датах и событиях, локализованных на российских территориях. Платформа Живоенаследие.рф агрегирует информацию о ключевых культурных и туристических "магнитах" каждого региона, создавая удобный сервис для туристов, добровольцев и инвесторов.Конкурс позволит выявить тысячи новых достопримечательностей страны, которая нас объединяет, одновременно формируя новые маршруты для путешествий и социальной активности. Любой зарегистрированный пользователь (например, краевед, эксперт по туризму и культурному наследию, представитель креативных индустрий или туристического бизнеса, туристско-информационного центра, органа государственной власти и местного самоуправления) сможет предложить и описать свою достопримечательность. Помимо составления списка "Топ-1000" в начале 2021 года будут вручены призы авторам лучших описаний, призы зрительских симпатий, специальные призы партнеров, сообщает Ростуризм.