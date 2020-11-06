В Тюменской области проходит публичное обсуждение регионального бюджета

На официальном портале Тюменской областной Думы в соответствии с законом "О бюджетном процессе в Тюменской области" проходят публичные слушания по проекту закона "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

В публичных слушаниях вправе участвовать граждане, проживающие в Тюменской области и обладающие активным избирательным правом, а также представители организаций, осуществляющих деятельность на территории нашего региона, представители государственных органов и органов местного самоуправления.

Мотивированные вопросы и предложения к проекту закона Тюменской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" принимаются до 9 ноября в письменном виде в Тюменской облдуме или в электронном - через официальный портал думы.

Замечания и предложения, которые поступят в ходе публичных слушаний, впоследствии будут рассмотрены на заседаниях согласительной комиссии по доработке проекта закона об областном бюджете, а заявители получат письменные ответы, сообщает пресс-служба облдумы.

По словам председателя Тюменской облдумы Сергея Корепанова, публичные слушания – это необходимый элемент повышения эффективности бюджетных расходов и обеспечения открытости бюджетного процесса для граждан. Спикер отметил, что бюджет-2021 предусматривает сохранение всех социальных обязательств перед жителями региона и поддержку организаций и предпринимателей посредством формирования благоприятного налогового климата. "Несмотря на риск значительного снижения доходной части бюджета, в приоритете остается социальная направленность бюджета", - подчеркнул Корепанов.