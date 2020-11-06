Депутат вместе с жильцами утвердил проект благоустройства дворов

Два двора будут благоустроены в 2021 году в избирательном округе № 2 на улицах Николая Чаплина и Демьяна Бедного. В заключительных обсуждениях проектов с жителями принял участие депутат Тюменской городской думы Дмитрий Антипов.
Представители управы Калининского округа Тюмени и проектировщики выслушали замечания и предложения горожан по схеме будущего благоустройства. Жители сами решали, как лучше организовать благоустройство, и написали свои предложения прямо на схеме.
"Я уже не в первый раз участвую в процедуре привлечения жильцов домов к принятию окончательного решения, и с уверенностью ставлю свою подпись под их предложениями. Им проводить досуг в этих дворах, им и решать", – отметил по итогам встречи народный избранник.
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