Депутат вместе с жильцами утвердил проект благоустройства дворов

Два двора будут благоустроены в 2021 году в избирательном округе № 2 на улицах Николая Чаплина и Демьяна Бедного. В заключительных обсуждениях проектов с жителями принял участие депутат Тюменской городской думы Дмитрий Антипов.

Представители управы Калининского округа Тюмени и проектировщики выслушали замечания и предложения горожан по схеме будущего благоустройства. Жители сами решали, как лучше организовать благоустройство, и написали свои предложения прямо на схеме.

"Я уже не в первый раз участвую в процедуре привлечения жильцов домов к принятию окончательного решения, и с уверенностью ставлю свою подпись под их предложениями. Им проводить досуг в этих дворах, им и решать", – отметил по итогам встречи народный избранник.