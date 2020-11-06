В субботу в Тюмени пройдут продовольственные ярмарки

7 ноября с 8 до 16 часов в Тюмени будет работать несколько ярмарочных площадок, на которых каждый сможет приобрести свежую, натуральную и вкусную местную продукцию.
Специализированная продовольственная ярмарка пройдет по адресам:
- парковка на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской (в районе здания по ул. Льва Толстого, 29);
- улица Севастопольская, 12 (прилегающая территория к выставочному залу);
- улица Мельникайте, 126, корпус 2 (прилегающая территория ТЦ "ПОРТ");
- пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория ТЦ "Заречный двор").
На ярмарке будут представлены продовольственные товары местных товаропроизводителей, фермерских и личных подсобных хозяйств города Тюмени и юга Тюменской области, сообщили в администрации города.
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