В субботу в Тюмени пройдут продовольственные ярмарки

7 ноября с 8 до 16 часов в Тюмени будет работать несколько ярмарочных площадок, на которых каждый сможет приобрести свежую, натуральную и вкусную местную продукцию.

Специализированная продовольственная ярмарка пройдет по адресам:

- парковка на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской (в районе здания по ул. Льва Толстого, 29);

- улица Севастопольская, 12 (прилегающая территория к выставочному залу);

- улица Мельникайте, 126, корпус 2 (прилегающая территория ТЦ "ПОРТ");

- пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория ТЦ "Заречный двор").

На ярмарке будут представлены продовольственные товары местных товаропроизводителей, фермерских и личных подсобных хозяйств города Тюмени и юга Тюменской области, сообщили в администрации города.