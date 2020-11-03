Тюменские депутаты детально изучат проект городского бюджета

Проект бюджета Тюмени на ближайшие три года внес в городскую думу глава города. Депутаты детально изучат предоставленные материалы. Практика предварительного обсуждения проекта бюджета важна и необходима, считает председатель гордумы Евгений Заболотный.

"Глава города расскажет об основных параметрах бюджета, источниках формирования доходной части, расходных обязательствах, основных направлениях бюджетной политики администрации Тюмени, представит информацию о реализации муниципальных программ, подробно остановится на мероприятиях, которые включены в бюджет в рамках наказов жителей, ответит на вопросы депутатов", – отметил он.

Традиционная встреча депутатов и главы пройдет 6 ноября в режиме видеоконференцсвязи. До рассмотрения бюджета депутатами пройдет его обсуждение на сайте гордумы и публичных слушаниях 12 ноября.

18 ноября бюджет рассмотрят члены постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету. Прежде, чем главный финансовый документ города депутаты обсудят 26 ноября на заседании Думы, со своими позициями определятся политические фракции.

Ознакомиться с проектом бюджета можно здесь.

Обращение, запрос в Тюменскую городскую думу можно направить:

- по почте на адрес: ул. Первомайская, д. 20, г. Тюмень, 625036;

- факсимильной связью по номеру: 8 (3452) 46-15-40;

в форме электронного документа через официальный сайт Тюменской городской Думы (раздел "Интернет-приемная");

- по электронной почте tyumen-gd@tyumen-city.ru;

- принести лично в Тюменскую городскую думу по адресу: Тюмень, ул. Первомайская, д. 20, каб. 410, ежедневно с 8 часов 45 минут до 18 часов, в пятницу – с 8 часов 45 минут до 16 часов 45 минут, кроме выходных и праздничных дней;

- обратиться устно – на личном приеме в соответствии с графиком приема избирателей председателем Тюменской городской думы, депутатами гордумы.

Ответственный по обеспечению рассмотрения обращений и запросов в Тюменской городской думе - главный специалист организационной и кадровой работы Белычева Марина Владимировна, тел.: 8 (3452) 46-15-40.