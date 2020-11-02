В Тюмени пройдет региональный этап чемпионата "Абилимпикс"

15:26 02 ноября 2020
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Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" состоится на четырех площадках в Тюмени и на одной площадке в Ялуторовске 5 ноября.

Участники будут соревноваться в десяти компетенциях: "Медицинский и социальный уход", "Массажист", "Карвинг", "Ресторанный сервис", "Выпечка хлебобулочных изделий", "Резьба по дереву", "Торговля", "Поварское дело", "Кондитерское дело", "Адаптивная физическая культура".

Оценивать профессионалов будут эксперты – представители предприятий, учебных заведений, общественных организаций инвалидов.

Победители представят Тюменскую область на VI национальном чемпионате "Абилимпикс", который состоится с 23 по 29 ноября 2020 года очно-дистанционном формате.

Теги: профессии , соревнования
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