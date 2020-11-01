Уровень безработицы в Тюменской области ниже, чем в среднем по России и УрФО

Уровень безработицы в Тюменской области по данным сентября, равен 5,2%. Среднероссийский показатель - 6,3 %, по УрФО - 6,2%, сообщает Росстат.

Это третий результат в федеральном округе. Самые низкие показатели на Ямале - 2,6%. и в Югре - 3,4%. Напряженная ситуация в Челябинской и Курганской областях - 8 и 8,3% соответственно.

Как следует из официальной статистики, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в Тюменской области равна 732,7 тысяч человек, из них заняты 694,6, безработные — 38 тыс. человек.

Ранее департамент труда и занятости населения Тюменской области опубликовал данные на 1 октября. В службу занятости обратилось чуть больше 91 тысячи человек. 63,1% результативно вышли из безработицы. На учете в качестве соискателей состояло более 37 тысяч человек, в областном банке было также более 37 тысяч вакансий, пишет Вслух.ру.

В целом по стране в сентябре численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 75,3 млн человек, из них 70,5 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,8 млн человек – как безработные, соответствующие критериям МОТ, то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.