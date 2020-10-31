Соцстрах рассказал, чем электронный больничный лист лучше бумажного

Жители Тюменской области все чаще выбирают электронный больничный лист взамен бумажному. О преимуществах электронного варианта документа рассказали в региональном фонде социального страхования.

Электронная форма больничного предполагает взаимодействие работника, медицинской организации, работодателя и Фонда социального страхования. ПРи этом личные контакты между участниками сведены к минимуму, что особо актуально при сложной эпидобстановке.

Оформлять электронный больничный работнику легче, так как не нужно сидеть в очереди, ходить по кабинетам и заверять документ печатями в поликлинике. Достаточно просто сообщить номер больничного любым удобным способом.

При утере электронной версии бланка, его номер легко узнать в личном кабинете на сайте фонда соцстрахования. Подделка такого документа исключена, работодатель не сможет узнать о диагнозе сотрудника, сообщает "Тюменская область сегодня".