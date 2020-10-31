Сельхозпотребкооперация Тюменской области в 2020 году планирует заработать 1,5 млрд рублей

Услугами сельскохозяйственных потребительских кооперативов охвачено около 72% сельских территорий Тюменской области. В 2020 году кооператоры ожидают, что общий объем их выручки составит 1,5 млрд рублей, сообщает "Тюменская линия". Почти столько же они заработали и в предыдущем году.
В 2019 году СПК заготовили 36,2 тыс. тонн молока, произведенного малыми формами хозяйствования, 2,6 тыс. тонн мяса всех видов, 99,4 тонны картофеля и овощей, оказано услуг на сумму более 52,0 млн рублей.
С января по июль 2020 года кооперативы приняли от населения 17,5 тыс. тонн молока, 519 тонн мяса всех видов, 3 тонны картофеля и овощей, оказано услуг на сумму 15,6 млн рублей. Объем совокупной деятельности составил 666,9 млн рублей.
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