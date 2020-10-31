Антон Машуков рассказал, чем займется департамент инвестполитики Тюменской области в ближайшее время

Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области сконцентрируется на разработке и реализации мерах поддержки, которые помогут бизнесу стабильно работать в условиях пандемии и экономического кризиса. Об этом недавно назначенный глава департамента Антон Машуков сообщил организаторам конкурса "Лидеры России", финалистом которого он является.

"Основной вызов, который сейчас стоит перед экономикой и предпринимателями, это то, что сейчас происходит в части пандемии и тех сложностей, с которыми столкнулись предприниматели, будь то малый и средний бизнес, которые непосредственно работают с людьми. У них снизился спрос, а затратная часть выросла в связи с новыми требованиями в части санитарных норм. Нужно предпринимать меры, которые помогут бизнесу в настоящее время стабильно работать", – прокомментировал свое назначение Антон Машуков.