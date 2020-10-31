Тюменцы обращаются к депутатам гордумы по вопросам благоустройства

Продолжается благоустройство на территории 4, 5и 6-го микрорайонов Тюмени. Здесь ремонтируют дворы и тротуары, обрезают кустарники возле домов, приводят в порядок деревья. На большинстве объектов работы выполняются по обращениям жителей к депутату Александру Захарову.

Так, активисты совета дома по ул. Широтной, 13В попросили депутата помочь сберечь во дворе зеленый участок, где автомобилисты устраивали несанкционированную парковку. При содействии народного избранника удалось в кратчайший срок установить ограждение и ограничить доступ машин на клумбу. Жильцы дома позвонили в приемную депутат и поблагодарили его за помощь.

Депутат гордумы Александр Григорьев отреагировал на жалобу жильцов дома № 2а по ул. Боровской. Там после капремонта автомобильной дороги по ул. Энергостроителей вдоль школы № 72 подрядная организация убрала строительную технику. Однако блоки, использующиеся для ограждения, рабочие оставили во дворе многоэтажки.

Жильцы, обеспокоенные тем, что их парковочные места заняты, обратились к депутату. Народный избранник принял обращение граждан в работу, подключив к решению проблемы руководство управы Восточного округа. В результате блоки ограждения с придомовой территории вывезли, и горожане поблагодарили депутата за отзывчивость.