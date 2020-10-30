В тюменской организации погасили зарплатные долги на 600 тысяч рублей

16:35 30 октября 2020
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Фото: pixabay.com

В прокуратуре Тюменской области прошло заседание межведомственной рабочей группы по защите трудовых прав граждан.

На встрече обсуждалась ситуация с долгами по зарплате в ряде организаций — ООО "Калинка-Строй", ООО "Интеко МР", ООО "УК "Аромашевогазсервис".

"На рабочей группе  руководитель ООО "УК "Аромашевогазсервис" сообщил, что полностью погасил  долги по зарплате  в сумме более 600 тысяч рублей", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Теги: долги по зарплате
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