Тюменское предприятие задолжало бывшим работникам 55 млн рублей

17:24 29 октября 2020
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Фото: pixabay.com

Сегодня заместитель прокурора Тюменской области Александр Чернышев и начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Альберт Новопашин встретились с инициативной группой бывших работников ООО "Инвест-силикат-стройсервис" и конкурсным управляющим. На встрече обсуждался вопрос погашения  задолженности  по зарплате на общую сумму 55 млн рублей.

Предприятие находится на контроле органов прокуратуры с 2017 года. По результатам надзорных мероприятий прокуратурой Тюменского района принимались меры реагирования, в том числе и в связи с нарушениями в деятельности арбитражного управляющего.

"Конкурсный управляющий ООО "Инвест-силикат-стройсервис" рассказал о   ситуации на предприятии и перспективах погашения задолженности по заработной  плате. Ликвидация долгов по оплате труда в ООО "Инвест-силикат-стройсервис" находится на контроле прокуратуры Тюменской области", — сообщает пресс-служба областной покуратуры.

Теги: долги по зарплате
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