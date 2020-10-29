Тюменское предприятие задолжало бывшим работникам 55 млн рублей

Сегодня заместитель прокурора Тюменской области Александр Чернышев и начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Альберт Новопашин встретились с инициативной группой бывших работников ООО "Инвест-силикат-стройсервис" и конкурсным управляющим. На встрече обсуждался вопрос погашения задолженности по зарплате на общую сумму 55 млн рублей.

Предприятие находится на контроле органов прокуратуры с 2017 года. По результатам надзорных мероприятий прокуратурой Тюменского района принимались меры реагирования, в том числе и в связи с нарушениями в деятельности арбитражного управляющего.

"Конкурсный управляющий ООО "Инвест-силикат-стройсервис" рассказал о ситуации на предприятии и перспективах погашения задолженности по заработной плате. Ликвидация долгов по оплате труда в ООО "Инвест-силикат-стройсервис" находится на контроле прокуратуры Тюменской области", — сообщает пресс-служба областной покуратуры.