За уборкой мусорных площадок и вывозом ТБО можно следить через дворовые камеры видеонаблюдения

Ростелеком предствил на тюменском Инфотехе-2020 систему оптимизации и контроля вывоза отходов, разработанную совместно АО "Нетрис".

Как рассказали в компании, система видеонаблюдения и интегрированный в нее модуль видеоаналитики через дворовые камеры помогает следить за сохранностью баков, наполняемостью баков, уборкой мусорных площадок, вывозом мусора.

"Видеоаналитика сама подскажет коммунальным службам, что уже пора убрать мусорные баки. Благодаря цифровой системе, заказчик может следить за ситуацией и настроить собственный сценарий, в том числе оптимизировать маршруты движения и количества мусоровозов. Все данные защищены и могут храниться как в дата-центре заказчика, так и на облачной платформе ПАО "Ростелеком", - пояснил работу системы директор филиала в Тюменской и Курганской областях "Ростелеком" Владимир Барвинский.

У заказчика также появляется возможность проверять жалобы жильцов обслуживаемых домов на вывоз мусора. Нарушения подтверждаются скриншотами с метаданными, архивными видеозаписями и доступны представителям контрольных органов на портале видеонаблюдения.