Счетная палата Тюмени по инициативе депутатов проверит использование средств городского бюджета

Десять контрольных мероприятий предложили включить в план работы счетной палаты Тюмени депутаты городской думы. Такое решение приняли члены постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

Теперь этот вопрос вынесен на заочное голосование путем опроса мнений депутатов.

Председатель Счетной палаты города Владимир Казанцев сообщил, что все поступившие от народных избранников предложения находятся в компетенции органа внешнего муниципального финансового контроля.

"При формировании ежегодного плана работы используется риск-ориентированный подход. Приоритет отдается тем мероприятиям, контроль в отношении которых не проводился в течение последних трех и более лет", – подчеркнул Владимир Казанцев.

Депутаты Дмитрий Осипов, Оксана Величко, Степан Киричук, Юрий Коновалов и Альбина Селезнева считают необходимым в следующем году проверить использование средств городского бюджета, направленных на обеспечение деятельности управ Калининского и Ленинского округов, благоустройству озелененной зоны по ул. Республики, 162, организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства, создание, развитие и содержание ливневой канализации, предоставление субсидий ТОСам и некоммерческим организациям и ряд других статей расходов муниципальной казны.

Контрольная деятельность является одной из основных в работе гордумы. Проверку использования средств бюджета народные избранники инициируют, основываясь, в том числе, на запросах граждан. Далее результаты контрольных мероприятий Счетной палаты депутаты доводят до избирателей.